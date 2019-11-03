Умерла исполнительница знаменитой песни Manchester et Liverpool

Французская актриса и певица, исполнительница песни Manchester et Liverpool Мари Лафоре скончалась в Швейцарии в возрасте 80 лет, сообщает Point со ссылкой на семью артистки.

Причина смерти Лафоре не указывается.

Франко-швейцарская певица и актриса Майтена Мари Брижитт Думенак, известная под именем Мари Лафоре, снялась вместе с Аленом Делоном в фильме "На ярком солнце". В качестве исполнительницы она стала известна после её хита Les vendanges de l'amour. Российский зритель знает Лафоре по песне Manchester et Liverpool, мелодия которой звучала в качестве заставки прогноза погоды на телевидении.