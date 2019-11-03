Пропавший с двумя детьми уфимец звонил жене

Пропавший неделю назад вместе с двумя детьми житель Уфы Артём Мазов звонил своей супруге и просил не разрушать брак. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Башкирии.
— Нам известно от супруги Мазова, что после пропажи он звонил ей, между ними состоялся разговор о разводе, он просил не разрушать брак, — рассказал источник.
Напомним, Лайф сообщал, что 26 октября 37-летний уфимец вышел из дома вместе с двумя сыновьями пяти и восьми лет и не вернулся. Позже его автомобиль обнаружили в лесу. Следствие не исключает, что мужчина мог утопить сыновей. Этой же версии придерживается и сама супруга пропавшего, по её словам, мужчина имеет психические отклонения, а до исчезновения она сообщила ему, что хочет развестись.
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