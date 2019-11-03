Посольство: Россияне не пострадали в ДТП во Франции

Всего в автобусе находилось 30 человек. Четверо из них были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Граждане России не пострадали при ДТП с автобусом, который перевернулся по дороге из Парижа в Лондон. Об этом сообщается в твиттере Посольства РФ.

— По информации жандармерии департамента Сомма, среди пострадавших в инциденте с автобусом российских граждан нет, — рассказали дипломаты.

Напомним, ранее французские СМИ сообщили, что в автобусе, который перевернулся по дороге из Парижа в Лондон, находились россияне. Авария произошла во время поворота на мокром асфальте.

По данным издания Courrier picard, в автобусе находилось более 30 человек. Состояние четверых оценивается как тяжёлое.