Бабченко пообещал вернуться на Украину, когда там "будет жарко"

Переписываясь с подписчиками, он подтвердил их догадку о том, что сейчас находится в Израиле.

Скандальный журналист Аркадий Бабченко заявил, что покинул Украину временно и планирует вернуться. Своё решение уехать в Израиль он назвал "временной эвакуацией".

Предполагаемую дату своего возвращения он не назвал.

— Украина — моя страна. Именно я жить собираюсь именно в ней... Как будет жарко, так и вернусь. Куда ж без меня-то, — написал Бабченко в "Фейсбуке".

При этом журналист отметил, что не стал бы покидать Незалежную, если бы у него была такая возможность.

Об отъезде Бабченко, который год назад был сначала "убит", а затем "воскрес", на Украине узнали 3 ноября. Позже сам журналист подтвердил информацию о том, что уехал из страны.