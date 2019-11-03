Музыкант Горан Брегович захотел поселиться в Крыму

Артист отметил, что покупать недвижимость нужно, пока на полуострове низкие цены на неё.

Знаменитый балканский музыкант и композитор Горан Брегович приехал в Крым, чтобы дать концерт. Проникнувшись атмосферой, царящей на полуострове, и почувствовав запах шашлыков, артист признался журналистам, что хочет купить здесь дом.

— Мы только приехали, атмосфера хорошая, здесь пахнет шашлыками — я чувствую. Думаю, что надо покупать дом здесь, пока цены низкие, — сказал Брегович.

На вопрос, в каком районе Крыма он хотел бы поселиться, Брегович ответил, что нужно присмотреться. Музыкант не первый раз приезжает на полуостров: ранее он давал концерты в Севастополе и Коктебеле.

Многим слушателям Брегович известен как автор музыки к фильмам Эмира Кустурицы "Время цыган", "Аризонская мечта" и "Андерграунд". Также он записал композиции и для российской картины "Турецкий гамбит".