Венесуэла объявила о высылке из страны дипломатов Сальвадора

Президента Сальвадора Найиба Букеле в Каракасе назвали пешкой американской внешней политики.

Правительство Венесуэлы объявило персонами нон грата сальвадорских дипломатов в ответ на решение о высылке своего дипкорпуса из этой страны.

— Это решение принимается в строгом соответствии с принципом взаимности после неслыханного заявления правительства Сальвадора о высылке должным образом аккредитованного венесуэльского дипломатического персонала, — заявили в пресс-службе МИД страны.

В дипведомстве добавили, что решение сальвадорских властей является частью стратегии США по экономической блокаде Венесуэлы. Президента Сальвадора Найиба Букеле в Каракасе назвали пешкой внешней политики Вашингтона.

Ранее правительство Сальвадора предоставило венесуэльским дипломатам двое суток, чтобы они покинули территорию страны. Это решение было объяснено тем, что Сан-Сальвадор не признаёт Николаса Мадуро законным главой Венесуэлы.

Ранее стало известно, что США приостанавливают полёты на Кубу из-за того, что Гавана "финансирует режим Мадуро".