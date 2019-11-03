Бутиной выдали новый паспорт взамен "подло отобранного" в США

Получив документ, девушка заявила, что теперь снова стала полноценным гражданином России.

Вернувшаяся в Россию Мария Бутина получила новый паспорт вместо отнятого при задержании в США. Об этом она сообщила в "Фейсбуке".

— Я снова полноценный гражданин России. Мне выдали новый паспорт. Прежний российский внутренний паспорт был отобран и подло не возвращён мне сотрудниками ФБР (Федеральное бюро расследований США. — Прим. Лайфа), — объяснила она.

По её мнению, старый документ американские спецслужбы решили оставить себе "для глумления, надругательств и дальнейших издевательств". К своему посту она приложила фотографию нового паспорта и обложки, стилизованной под триколор.

Напомним, после 18 месяцев в американской тюрьме Мария Бутина 26 октября прилетела из Майами в московский аэропорт Шереметьево. 29 октября девушка вернулась в родной Барнаул.