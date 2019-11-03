В Белоруссии обнаружили печать, которая могла принадлежать Владимиру Мономаху

На одной стороне находки изображён Василий Кесарийский, который считается небесным покровителем князя, а на другой — надпись на древнерусском языке с просьбой о Божьей помощи.

Минский археолог Иван Спирин во время раскопок на территории Нового замка в Гродно нашёл печать, которая могла принадлежать князю Владимиру Мономаху. Об этом сообщили в пресс-службе Гродненского государственного историко-археологического музея.

— Такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикреплённых к документам, например, письмам. С печатью будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху, отцу гродненской княжны Агафьи, — отметили в заявлении музея.

На одной стороне находки изображён Василий Кесарийский, который считается небесным покровителем князя. На другой — надпись на древнерусском языке с просьбой о Божьей помощи.

Эксперты отмечают, что такими печатями пользовались в период власти Владимира Мономаха (после 1113 г.— Прим. Лайфа).