Кардиолог опровергла опасность аномального тепла в ноябре

Специалист отметила психологический момент, при котором люди ощущают колебания давления, находясь в ожидании смены погоды.

Влияние перепадов атмосферного давления на здоровье научно не доказано. Об этом РБК заявила главный кардиолог Москвы Елена Васильева, комментируя сообщения об опасности, подстерегающей жителей столицы из-за аномального тепла.

Медик отметила, что людей, которые замечают связь между состоянием своего здоровья и погодой, не так много — в основном это те, у кого уже есть кардиологические проблемы и заболевания сосудов. Впрочем, и среди них метеозависимых не более 20%, отметила доктор.

— Ещё очень важен элемент ожидания, психологический момент, когда люди ждут изменения погоды и ощущают то изменение артериального давления, которое они в других обстоятельствах и не почувствовали бы, — рассказала врач.

Ранее врач-терапевт Виктор Лившин заявил, что изменение погоды, в частности резкое потепление в холодное время года, провоцирует перемену атмосферного давления, что, в свою очередь, влияет на организм.