Ребёнок погиб, провалившись под лёд в Саратовской области

Очевидец происшествия спас двоюродного брата десятилетнего мальчика, но его самого найти не смог.

Двое детей провалились под лёд на территории посёлка Октябрьский Городок в Саратовской области, один из них погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Вечером 3 ноября десятилетний мальчик гулял вместе с двоюродным братом того же возраста. Ребята дошли до замёрзшего озера и решили ступить на лёд, но он оказался слишком хрупким и не выдержал их вес. Дети оказались в воде.

— Очевидцем случившегося стал мужчина, рыбачивший на противоположном берегу пруда. Он бросился на помощь детям и смог спасти одного из них. Второго ребёнка мужчина не смог обнаружить в воде. Тело погибшего мальчика извлекли спасатели, — отметили в ведомстве.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и осматривают место, где произошла трагедия.