В Кремле оценили решение Дании по строительству "Северного потока — 2"

По словам Пескова, газопровод выгоден странам Европы, так как способствует укреплению их энергобезопасности.

Решение Дании по строительству на её территории "Северного потока — 2" было важным, но не определяющим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта. Проект состоялся бы и без этого, — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По словам пресс-секретаря, "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, так как способствует укреплению их энергетической безопасности.

Дания была последней страной, от которой требовалось разрешение на прокладку газопровода. 30 октября Датское энергетическое агентство выдало его.