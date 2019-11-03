В Кремле оценили решение Дании по строительству "Северного потока — 2"

Решение Дании по строительству на её территории "Северного потока — 2" было важным, но не определяющим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта. Проект состоялся бы и без этого, — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
По словам пресс-секретаря, "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, так как способствует укреплению их энергетической безопасности.
Дания была последней страной, от которой требовалось разрешение на прокладку газопровода. 30 октября Датское энергетическое агентство выдало его.
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