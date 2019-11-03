Экс-мэр Грозного извинился после видео с электрошокером: Мне нет оправдания

Ислам Кадыров пояснил, что на его поведение повлияли последствия нескольких ДТП, в которые он попадал.

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров извинился после видео, на котором он применяет электрошокер при общении с местными жителями. Об этом он заявил в разговоре с журналистом ЧГТРК "Грозный" Чингизом Ахматовым в прямом эфире в "Инстаграме".

— Мне нет оправдания, я на сто процентов виноват. Я готов понести наказание за свои ошибки, но я сделал это не со злым умыслом, не в корыстных целях, а для того, чтобы помочь людям, которые стали жертвами аферистов, — сказал Кадыров.

Своё поведение экс-мэр Грозного объяснил последствиями нескольких ДТП.

— Мне 29 раз делали наркоз, говорили пройти лечение и реабилитацию, но я думал, что поступаю правильно, помогаю людям. Сегодня осознаю, что это было неверно, — добавил он.

Напомним, ранее в СМИ появились кадры, на которых экс-чиновник Ислам Кадыров угрожает жителям и применяет электрошокер. По факту инцидента полиция Чечни начала проверку.