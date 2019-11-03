Песков заявил, что Путин готов к "нормандской встрече" при срочной необходимости

Президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины при срочной необходимости. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

— Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в "нормандском формате", но он ждёт результатов подготовки и ждёт, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров "нормандского формата", — сказал Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "все преграды устранены" для возобновления работы "Нормандской четвёрки". Лидер Незалежной выразил надежду на проведение встречи мировых лидеров в ближайшее время. Однако в Кремле не увидели шагов Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.