Британские театры откажутся от обращения "леди и джентльмены"

ЛГБТ-сообщество считает, что подобные фразы исключают из коммуникации людей, которые не идентифицируют себя с определённым полом.

Британские театры перестанут использовать фразу "леди и джентльмены", чтобы не ущемлять трансгендерных людей, рассказал портал Daily Mail.

Эти гендерно-нейтральные рекомендации были даны актёрским союзом Equity, в соответствии с ними также было предложено не использовать комплиментов, касающихся внешности или голоса. Гайд предназначен для людей и мест, работающих с ЛГБТ-исполнителями.

Участники кампании говорят, что подобные фразы исключают из коммуникации людей, которые не идентифицируют себя с определённым полом, например таких, как певец Сэм Смит, который чувствует себя и женщиной, и мужчиной одновременно.

После публикации руководства Национальный театр пообещал прекратить использовать обращение "леди и джентльмены", в то же время Королевская шекспировская компания заявила, что будет стремиться создать среду, которая приветствует и поддерживает транс-людей и людей, которые идентифицируют свой гендер как изменчивый.

Ранее лондонское метро отказалось от традиционного обращения "дамы и господа", чтобы не ущемлять представителей других полов.