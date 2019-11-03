Ивановский губернатор: Помощь первичному звену здравоохранения — заслуга Путина

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в эфире программы "Время" на Первом канале заявил, что поддержка первичного звена здравоохранения является личной заслугой президента России Владимира Путина.

— Вся эта тематика (поддержки здравоохранения. — Прим. Лайфа) инициирована лично президентом. Это по результатам прямой линии, по результатам общения Владимира Владимировича с гражданами, — заявил Воскресенский.

Он также отметил, что российский лидер "остро чувствует" проблему первичного звена здравоохранения.

Напомним, 31 октября Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета в Светлогорске призвал повысить качество услуг в первичном звене здравоохранения.

Кроме того, российский лидер назвал недостаточным объём финансирования первичного звена медицины.