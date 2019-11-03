Минобороны РФ заявило об обстреле колонны США силами "Сирийской свободной армии"

Инцидент произошёл неподалёку от населённого пункта Телль-Тамер, никто не пострадал.

Силы "Сирийской свободной армии" (ССА), союзные Турции, обстреляли американскую военную колонну, направлявшуюся в Ирак. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков на брифинге, его слова передаёт ТАСС.

— По линии деконфликтинга с американской стороной получена информация, что 3 ноября колонна американских военнослужащих, двигавшаяся по дороге М4 в направлении границы с Ираком, в 6 километрах западнее населённого пункта Телль-Тамер была обстреляна с территории, подконтрольной протурецким боевикам "Сирийской национальной армии", — сообщил глава ЦПВС. Он также добавил, что жертв нет.

Как сообщал Лайф, 13 октября глава Минобороны США Марк Эспер рассказал, что Соединённые Штаты начинают вывод около тысячи американских военных с севера Сирии из-за наступления Турции. 17 октября Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась прекратить огонь на 120 часов, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули создаваемый Анкарой район пограничной зоны безопасности.

20 октября авиация американских вооружённых сил нанесла удар и уничтожила собственную базу в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, около тысячи военных будут передислоцированы в Ирак для борьбы с террористами.