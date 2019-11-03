Агент актёра Семчева: Александр бодр, весел, здоров и находится дома

Агент актёра Александра Семчева опровергла информацию о его госпитализации. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Не знаю, откуда взялась такая информация. Александр бодр, весел, здоров и находится дома, — заявила Наталья Алгереева.

По данным агентства, в МХТ им. А.П. Чехова, где играет Семчев, о его госпитализации также не слышали. Там подтвердили информацию о том, что с артистом всё в порядке и в ближайшее время он сыграет во всех запланированных спектаклях с его участием.

Ранее СМИ сообщали о том, что Александр Семчев попал в больницу с сердечным приступом.