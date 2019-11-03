В Нижегородской области задержан мужчина, устроивший стрельбу из автомата в баре

Мужчина решил припугнуть обидчиков брата и несколько раз выстрелил в пол из охолощённого оружия.

В Дзержинске Нижегородской области задержан мужчина, устроивший стрельбу из автомата, сообщает ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в субботу, 2 ноября, мужчина с братом возвращались из леса, у них был с собой охолощённый автомат Калашникова. Из этого оружия невозможно сделать выстрел боевым патроном, оно доступно к приобретению любому совершеннолетнему гражданину. В баре один из мужчин вступил в конфликт с посетителями, а второй решил припугнуть обидчиков и несколько раз выстрелил в пол.

На место происшествия был направлен полицейский автопатруль. Неподалёку от места происшествия правоохранители задержали мужчину, у которого в руках находился схожий с автоматом Калашникова предмет. Очевидцы происшествия указали на него, как на гражданина, который грубо нарушал общественный порядок в общественном заведении.

Задержанным оказался ранее судимый за совершение преступлений против собственности и половой свободы и неприкосновенности личности 33-летний дзержинец.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 213 УК РФ. Ему грозит штраф от 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.