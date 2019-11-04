На востоке Москвы водитель "газели" устроил погоню со множеством нарушений

На востоке Москвы, в Гольяново, сотрудники ДПС устроили погоню за водителем автомобиля "Газель". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошёл на Уральской, 1. Автомобилист грубо нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться. Дорожно-патрульная служба начала преследование и задержала машину в течение пяти минут.

Во время погони водитель ещё несколько раз проигнорировал ПДД и устроил несколько мелких ДТП. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Лайф сообщал, что 20 октября в Казани полицейская машина перевернулась во время погони.