На востоке Москвы водитель "газели" устроил погоню со множеством нарушений

На востоке Москвы, в Гольяново, сотрудники ДПС устроили погоню за водителем автомобиля "Газель". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Инцидент произошёл на Уральской, 1. Автомобилист грубо нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться. Дорожно-патрульная служба начала преследование и задержала машину в течение пяти минут.
Во время погони водитель ещё несколько раз проигнорировал ПДД и устроил несколько мелких ДТП. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее Лайф сообщал, что 20 октября в Казани полицейская машина перевернулась во время погони.
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