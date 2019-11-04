Песков заявил, что молодые специалисты обладают прагматичным подходом к жизни

При этом он заявил, что пройден этап, когда российская молодёжь хотела работать в ларьке и не понимала, нужно ли им образование.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что молодые российские специалисты уверены в том, чего они хотят и кем они будут через определённый период времени. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 1".

— Они знают, что могут, как могут себя предложить и сколько за это будут получать. Абсолютно новый, прагматичный характер подхода к своей собственной жизни. А если каждый устраивает свою собственную жизнь, он, соответственно, устраивает жизнь всей страны, — сказал Песков.

При этом он заявил, что система подготовки специалистов в России развалилась с крахом СССР. По его словам, в 90-е годы молодые люди мечтали работать в ларьках и не понимали, нужно ли им в жизни высшее образование. Однако на данный момент этот этап пройден, сказал Песков.

— Мы находимся сейчас в периоде технологической трансформации. Будут какие-то преобразования, масштаб которых мы с вами даже не можем точно сформулировать, — заявил пресс-секретарь Путина.

Он также добавил, что развитие технологий накладывает отпечаток и в спросе на определённых специалистов. Например, если раньше на работу требовались плотники, то в настоящее время нужны "специалисты по деревообрабатывающему станку с числовым программным управлением". При этом, подчеркнул Песков, обязательно кто-то должен думать о том, кто нужен компаниям и предприятиям и где такие кадры готовят.