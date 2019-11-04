Российские самолёты совершат наблюдательные полёты над Германией

Российские наблюдатели планируют совершить ряд полётов над Германией в рамках Договора по мирному небу, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Вылеты максимальной дальностью 1300 километров будут производиться на воздушных судах Ту-154м ЛК-1 в период с 4 по 8 ноября из аэропорта Кёльн/Бонн.

Немецкая сторона во время согласованных полётов будет контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

В октябре Лайф сообщал о том, что Россия выполнит наблюдательные вылеты над США и Польшей, а совместная миссия Германии и США в период с 7 по 11 октября проведёт инспектирование над территорией Российской Федерации.

Договор по открытому небу подписали представители 23 государств — членов ОБСЕ в Хельсинки 24 марта 1992 года. Россия ратифицировала данный договор в мае 2001 года. Его участники могут совершать облёты территорий друг друга для контроля военной деятельности. Ранее в Минобороны РФ рассказали, зачем США нужно данное соглашение.