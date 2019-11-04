В Ивановской области загорелась гостиница на воде — видео

В городе Кинешме Ивановской области загорелась гостиница "Мирная обитель" — дебаркадер на набережной реки Волги. Пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщается, что площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Пожар был локализован в 23:20 по московскому времени.

В тушении было задействовано 40 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники.

"Мирная пристань" — гостиничный комплекс, состоящий из трёх дебаркадеров, особняка на берегу Волги и четырёх флигелей. Непосредственно в том дебаркадере, где произошло возгорание, находились ресторан, баня и сауна. Как сообщают очевидцы, именно с сауны и начался пожар.