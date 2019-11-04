Пираты похитили девять норвежских моряков с сухогруза у берегов Бенина

Судоходная компания, которой принадлежит плавсредство, пытается разрешить ситуацию совместно с местными властями.

Девять членов экипажа норвежского судна MV Bonita компании JJ Ugland были похищены пиратами у берегов Бенина утром в субботу, 2 ноября, об этом сообщается на сайте судоходной компании.

— 9 членов экипажа были сняты с судна, пока оно ждало причал для разгрузки входящего груза, гипса, — отмечается в сообщении.

Команда сообщила местным властям о происшествии, позже сухогруз причалил в порту Котону. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации в судоходной компании решает эту ситуацию в соответствии с планами реагирования и поддерживает контакты с соответствующими органами власти. Семьи попавших в плен также проинформированы об инциденте и будут находиться на связи с представителями JJ Ugland.

В январе 2019 года в Бенине пираты захватили в плен шестерых российских моряков. Вооружённые люди ворвались на борт контейнеровоза MSC Mandy 2 января 2019 года. Две недели спустя они вышли на связь и потребовали выкуп.