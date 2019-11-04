Климкин призвал сделать Украину великой державой назло всем, кто в это не верит

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал сделать Незалежную великим государством назло всем, кто в это не верит. Об этом политик заявил на своей странице в "Фейсбуке".

— Пускай они в нас не верят каждый по-своему. Главное — чтобы мы поверили в себя. А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу. И тогда говорить будем мы, — подчеркнул политик.

Это заявление он сделал в ответ на сообщение газеты The Washington Post, в котором говорилось о ненависти президента США Дональда Трампа к Украине. По его мнению, лидеры России и Соединённых Штатов не считают Незалежную страной.

Ранее СМИ заявляли, что Трамп ненавидел Украину с первых дней пребывания в Белом доме, поскольку власти Киева сотрудничали с демократами во время выборов в 2016 году. Однако 3 ноября в своём интервью журналистам глава Белого дома сообщил об очень хороших отношениях с Украиной и Россией.