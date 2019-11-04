Наряд актрисы из фильма "Бриолин" продали на аукционе за почти $406 тысяч

Кожаная куртка и обтягивающие кожаные брюки из фильма-мюзикла "Бриолин" (1978), главные роли в котором сыграли Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон, ушли с молотка на аукционе Julien's за 405 700 долларов. Об этом сообщает The Guardian.

При этом стартовая цена комплекта составляла 260 тысяч долларов. В этой одежде Ньютон-Джон появилась в финальной сцене ленты.

В общей сложности на аукцион выставили более 500 костюмов актрисы, в которых она снималась в разных фильмах. Исполнительный директор аукционного дома Мартин Нолан рассказал, что все наряды передала сама Оливия. Все эти годы она хранила их у себя.

Всего на аукционе было продано её вещей на 2,4 миллиона долларов. Отмечается, что часть доходов от торгов отдадут находящемуся в Австралии центру актрисы по исследованию рака.

В настоящее время Оливия борется с раком в третий раз: в 2017 году ей диагностировали рак молочной железы в четвёртой стадии.