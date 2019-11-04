Посольство РФ в Британии упрекнуло Би-би-си за съёмки фильма по делу Скрипалей

В дипмиссии полагают, что подобная лента укрепит в массовом сознании бездоказательные версии британских властей.

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало начало съёмок трёхсерийного фильма об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии.

Представитель ведомства посетовал, что британские журналисты вновь работают по этому делу в художественных жанрах, вместо того чтобы потребовать от властей полноценного расследования всех обстоятельств. Он подчеркнул, что подобная лента закрепит в массовом сознании бездоказательные политизированные версии.

Дипломат также отметил, что невозможно комментировать ещё не созданный фильм, однако он не способен заменить полноценное разбирательство по делу в Солсбери.

В январе Лайф сообщал о том, что в Посольстве РФ оценили статью о жизни Скрипалей в Британии. Дипломаты пояснили, что данные СМИ не более чем домыслы, которые не заслуживают серьёзного комментария.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" и обвинили в случившемся Россию.