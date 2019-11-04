Украинский военный раскритиковал питание в армии: Куда идут средства?

Украинский военнослужащий Александр Гром на своей странице в "Фейсбуке" раскритиковал питание бойцов в некоторых армейских частях Украины.

— Некоторые спрашивают, как же так: военный налог 1,5 процента не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую, — пишет Гром.

Он также отметил, что год назад размещал фотографии армейского питания, и тогда эта информация очень быстро разлетелась по Сети. Однако спустя год Министерство обороны Украины проиграло суд с "честными поставщиками" питания, которых устранила власть Порошенко.

Пользователи соцсети выразили своё негодование относительно питания в ВСУ в комментариях под постом военнослужащего.

— Позорище главнокомандующему этой армии, — пишет один из комментаторов.

Однако мнения разделились. Кто-то, напротив, отстаивает ситуацию в армии Украины, называя фотографии подделкой.

— Это фейк против Зеленского. С каких пор в армии начали кормить с одноразовых тарелок и с одноразовыми приборами? — написал другой пользователь.

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