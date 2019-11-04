Андрей Богдан выложил в Сеть фотографию без зубов после сообщений о драке

Мнения подписчиков разделились: одни считают это красивым троллингом, другие призывают политика быть серьёзнее.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан после сообщений о драке с председателем СБУ выложил на своей странице в "Фейсбуке" фото без зубов.

Чиновник поставил изображение на аватар своего профиля и сразу же получил массу комментариев от подписчиков. Одни радовались чувству юмора Богдана и называли пост неплохим троллингом, другие заявляли, что это не смешно и люди уже устали от шуток политиков высшего уровня.

Напомним, журналист Станислав Речинский сообщил о драке между Андреем Богданом и Иваном Бакановым из-за того, что они поддерживали разных претендентов на пост начальника Главного следственного управления. Позже в офисе Зеленского эти заявления назвали фейком.

Глава Администрации Президента Украины отреагировал на слухи и выложил свою фотографию без синяков и с целыми зубами, в подписи к ней он пообещал "выпить всю кровь" председателю СБУ.