Пострадавшие в перевернувшемся автобусе во Франции в основном были гражданами ЕС

Пострадавшие в перевернувшемся во Франции автобусе в основном были гражданами Евросоюза и США, сообщает газета Parisien.

По сообщению издания, среди пострадавших в ДТП 11 французов, 10 граждан Великобритании, пять — США, двое румын и по одному гражданину Испании, Австралии, Маврикия, Японии и Шри-Ланки.

Напомним, автобус компании FlixBus, следовавший по маршруту Париж — Лондон, перевернулся во Франции, 29 человек получили лёгкие травмы, состояние ещё четверых оценивается как тяжёлое.

Позже посольство республики опровергло сообщения о том, что в транспорте находились россияне.