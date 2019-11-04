В Киевской области мужчина ради денег забил пенсионерку молотком

При этом он месяц выслеживал её, притворяясь строителем и предлагая услуги по утеплению фасада.

В городе Фастове Киевской области мужчина забил молотком пенсионерку, чтобы овладеть её сбережениями. Предварительно он месяц выслеживал женщину. Об этом сообщает ГУНП по региону.

Горожанин предлагал женщине услуги по доставке материалов для утепления фасада дома. Под этим предлогом группа псевдостроителей целый месяц выслеживала, где пенсионерка прячет деньги.

Узнав о местонахождении её сбережений, мужчина пришёл к местной жительнице домой якобы для проверки дома к утеплению. Затем он нанёс ей несколько ударов молотком по голове, отчего женщина скончалась.

Сейчас подозреваемый задержан и находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по п .6 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.