Учёные доказали, что излишние похвалы вредят успеваемости ребёнка

Они отметили, что детям важно понимать, для чего они учатся, и осознавать собственную ответственность.

Излишняя мотивация и необоснованные похвалы могут снизить успеваемость ребёнка, об этом рассказала газета "Известия" со ссылкой на исследование университета, опубликованное в Journal of Experimental Psychology.

Эксперимент проходил в одной из китайских школ в небогатом районе. Учащихся разделили на три группы, одной из них говорили, что ученики приложили много сил для решения заданий, другой — что дети умны сами по себе, третьей не сказали ничего, а затем проанализировали оценки за всё время обучения. Исследование показало, что в первых двух случаях мотивация не принесла результатов и оказалась в некоторой степени вредна.

По словам издания, учёные связали это с тем, что взрослые не уделяют должного внимания реальным проблемам, с которыми дети сталкиваются в учебном заведении, когда пытаются вернуть им веру в себя.

Российские исследователи поддержали западных коллег и подчеркнули, что ребёнку важно понимание того, для чего он учится и на что повлияют его успехи. Специалисты посоветовали считать учащегося равным партнёром, чтобы он с ранних лет осознавал собственную ответственность и включался в творческий процесс.