Семьям погибших при взрыве танкера в Находке моряков выплатят по миллиону рублей

Также после завершения расследования происшествия родственникам будут переданы страховые суммы.

Семьям погибших при взрыве танкера "Залив Америка" моряков выплатят компенсации в миллион рублей, об этом сообщила компания-судовладелец "Наяда", в чьём ведении находилось плавсредство.

— В компании объявлен траур, весь коллектив глубоко скорбит и выражает свои соболезнования родным и близким погибших моряков т/к "Залив Америка". Компания-судовладелец выплатит семьям погибших по 1 000 000 рублей до 10.11.19 и возьмёт на себя все расходы по организации погребения своих моряков, — отмечается в сообщении.

Также в компании отметили, что родственникам будет выплачена страховка после завершения расследования инцидента.

Напомним, на танкере у мыса Астафьева в Приморье в ночь на 2 ноября произошёл хлопок, на борту находилось около девяти человек. В результате происшествия погибло трое. Тела двоих из них нашли, местонахождение третьего устанавливается. Спасатели видели, как он утонул, поиски тела в настоящее время возобновлены. Лайф опубликовал видео с места трагедии и список погибших. Позже СКР возбудил уголовное дело.