Экс-участник "Дома-2": Без дураков, Бузова — лысая

Рустам Калганов заявил, что певица теряет волосы, а причиной этому плохая генетика.

На фотографиях в социальных сетях, на обложках глянцевых журналов, на телеэкране — везде Ольга Бузова предстаёт красоткой без изъянов. Однако один из бывших участников проекта "Дом-2", Рустам Калганов, уверен, что инста-дива теряет волосы.

— У Ольги и десять лет назад были проблемы с волосами. Они у неё всегда были плохенькие от природы, а сейчас их почти нет. Без дураков: Бузова — лысая. Думаю, что дело в генетике, — цитирует Калганова "Собеседник".

Издание отмечает, что на многих фотографиях певицы, не предназначенных для зрителей, видно, что она стремительно теряет шевелюру. Особенно это заметно по линии роста волос у края лба.

— Её стилист как-то поделился в блоге фотографией и восхищённым отзывом. Мол, смотрите, как красиво, мы всю ночь красили… А Бузова сидит с искусственными прядями, как раз с такими, которые просто заколками прикрепляются. Спрашиваю его в комментариях: "Что вы такое красили — Олины волосы или искусственные пряди?" — рассказал Калганов.

Трихолог Наталия Яковлева при этом уверена, что причиной выпадения волос у знаменитостей является не столько генетика или стресс, а обилие химических средств, которыми им приходится обрабатывать волосы и кожу головы. К ним относятся различные гели, лаки для волос, краска, жёсткие укладки.

При этом наращивание, в котором заподозрили Бузову, вредит не меньше — ведь при нём искусственные пряди цепляют к настоящим близко к корню, а значит, повреждаются не только сами волосы, но и луковицы.

Ранее учёные объяснили стремительную потерю волос у мужчин трудоголизмом.