СМИ: Искусственный интеллект сможет ставить диагнозы по анализам россиян

Он будет изучать биоматериалы, сравнивать результаты с базами данных и назначать пациенту индивидуальное лечение.

Искусственный интеллект сможет проводить диагностику на основании биоматериалов россиян, об это сообщили РИА "Новости" в пресс-службе проекта CoBrain-Analytics.

Подобная система, по словам собеседника издания, может быть запущена в России к 2021 году.

Искусственный интеллект будет анализировать образцы тканей, кровь и мочу пациентов. На основании этих данных он сможет выявить болезни, такие как онкология и тяжёлые нейродегенеративные заболевания, а потом сравнить их с клиническими данными из различных медицинских учреждений и биобанков РФ и предложить индивидуальное лечение.

По словам разработчиков, это позволит улучшить диагностику социально значимых заболеваний и подобрать персонализированные подходы в терапии. Для запуска системы подписано соглашение с компанией "Национальный биосервис" в рамках госпрограммы поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в России.

Ранее Лайф сообщал, что в России к 2022 году может появиться сервис помощи водителям с плохим здоровьем, оснащённый высокоточными датчиками, он сможет распознать потерю сознания, припарковать машину и вызвать помощь.