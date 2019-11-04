Военные США опровергли информацию об обстреле американских колонн в Сирии

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Фото © ТАСС / DPA / Friso Gentsch

В пресс-службе Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооружённых сил США опровергли информацию об обстреле военной колонны, двигавшейся в сторону Ирака из Сирии.

— 3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов. Патрульные не попали [под огонь], — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что снаряды Сирийской национальной армии, подконтрольной турецким боевикам, упали приблизительно в километре от дороги, по которой следовали американские колонны.

Ранее в Минобороны РФ заявили об обстреле колонны ВС США на трассе М4 в сторону границы с Сирией.

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