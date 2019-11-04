Пять человек погибли в ходе стрельбы на авторынке в Мексике

Неизвестные нападавшие скрылись с места преступления, задержать их по горячим следам не удалось.

Группа неизвестных устроила стрельбу на авторынке в Мексике, в результате инцидента погибло пять человек. Об этом сообщает издание El Universal.

Происшествие случилось в городе Уруапан в штате Мичоакан на западе страны. Очевидцы сообщили, что несколько вооружённых лиц застрелили группу людей, занимавшихся покупкой и продажей автомобилей, после чего скрылись, задержать их не удалось.

Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося. По некоторым данным, за атакой может стоять одно из преступных сообществ, орудующих в регионе.

За минувший год в Мексике совершено рекордное число преступлений, в результате которых погибло более 20 тысяч человек. Волна насилия вызвана противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. 16 октября было совершено нападение на военный патруль. В ходе инцидента погибло не менее 15 человек, ещё трое были ранены. Спустя сутки неизвестные совершили несколько вооружённых нападений на полицейских, а 27 октября при обыске убили следователя.