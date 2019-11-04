Благотворительный фонд принца Чарльза по ошибке приобрёл 11 поддельных картин

Стоимость приобретённых картин Клода Моне "Лилии", а также двух произведений Пабло Пикассо и Сальвадора Дали превышает 134 миллиона долларов.

Благотворительный фонд принца Чарльза, наследника престола Великобритании, приобрёл 11 подделок картин известных художников. Об этом изданию Daily Mail сообщил Тони Тетро, чьей кисти принадлежат копии. Ранее он уже был осуждён на шесть месяцев за подделку произведений искусства.

Обанкротившийся бизнесмен Джеймс Стант передал в пользование фонда сроком на десять лет 17 полотен. Среди них были картины Клода Моне, Пабло Пикассо, Ван Дейка и Сальвадора Дали — всего 17 штук, 11 из которых оказались подделкой. Все картины уже возвращены обратно владельцу.

— Мне не нужно ни одно из полотен. Лучше остановить это сейчас, а не потом. Мне сообщили, что эти картины были отправлены в Dumfries House (дом в Шотландии, в котором располагается штаб-квартира Благотворительного фонда принца Чарльза. — Прим. Лайфа), — заявил Тетро.

Daily Mail также ссылается на договор аренды, находящийся в распоряжении редакции, из которого следует, что стоимость картины Клода Моне "Лилии", а также двух произведений Пабло Пикассо и Сальвадора Дали превышает 134 миллиона долларов. В фонде отмечают, что к процедуре получения произведений сам принц Чарльз никакого отношения не имеет.

Джеймс Стант при этом отрицает, что 11 полотен являются копиями. При этом, что следует из имеющихся в распоряжении издания документов, Институт Вильденштейна в Париже, который известен своей оценкой работ Клода Моне, подтвердил подлинность переданных благотворительному фонду картин.

— Никакое из моих произведений не является подделкой. Когда речь идёт об искусстве, о Вильденштейне, то подделки не может быть, — заявил Стант.

От самого института не удалось получить какой-либо комментарий.