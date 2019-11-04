Билли Айлиш и Тейлор Свифт получили главные награды MTV Europe Music Awards

Также признание получили рок-звезда, солист группы Oasis Лиам Галлахер и k-pop-группа BTS.

Певицы Билли Айлиш и Тейлор Свифт удостоились высших наград на церемонии MTV Europe Music Awards, которая проходила в Севилье (Испания), сообщает Reuters.

Свифт была признана лучшим американским исполнителем и получила награду в категории "Лучшее видео". Айлиш получила признание за лучший дебют, а её композиция Bad Guy победила в категории "Лучшая песня".

На церемонии впервые был награждён рок-исполнитель — им стал основатель группы Oasis Лиам Галлахер. Также неожиданную победу одержала группа BTS, исполнители k-pop, волна которого прокатилась по мировой арене.

А вот потенциальный лидер премии Ариана Гранде, выдвинувшая свою кандидатуру в семи номинациях, уехала с церемонии с пустыми руками.

Фавориткой на вручении наград MTV EMA 2018 года была кубино-американская исполнительница Камила Кабельо, она забрала четыре статуэтки в разных номинациях.

В прошлом году певица уже забрала три награды на MTV Europe Music Awards, а лучшим певцом года был признан 19-летний музыкант из Канады Шон Мендес.