Мария Бутина рассказала об ужасных условиях в тюрьме США

Россиянка Мария Бутина, которая вернулась в РФ после отбывания наказания в США, рассказала об условиях содержания в тюрьме Вашингтона, где она находилась во время судебного процесса. Интервью с ней, записанное незадолго до её выхода на свободу, транслировал 3 ноября телеканал CBS.

В частности, россиянка упомянула о том, что в тюрьме повсюду были тараканы, а одеял и матрасов не было в помине.

— Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве. Вы действительно думаете, что за то, что не были поданы бумаги (речь идёт об обвинении россиянки. — Прим. Лайфа), человек заслуживает 18 месяцев лишения свободы, четыре месяца в одиночной камере и все эти испытания в тюрьме? — заявила Бутина.

Однако, по словам россиянки, справиться с такими сложными условиями ей помогла вера. Во время отбывания наказания к Бутиной приходил настоятель вашингтонского собора Святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей протоиерей Виктор Потапов. Он много говорил с ней на религиозные темы и приносил духовную литературу.

— Бог нашёл меня. Он всегда рядом и помог мне пережить все эти трудные дни, — призналась Бутина.

Ранее Мария Бутина сообщила, что планирует защищать права находящихся в заключении за границей россиян.

Напомним, россиянка 26 октября прилетела из Майами в Москву. Позднее она вернулась в родной Барнаул. В США она 18 месяцев провела в тюрьме по обвинению в заговоре против США.