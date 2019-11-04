На Украине разработали "несбиваемую" ракету для противодействия России

Она развивает скорость свыше 2000 км/ч, и в случае успешного пуска гарантия попадания практически стопроцентная.

Украинские разработчики из конструкторского бюро "Южное" представили макет новой сверхзвуковой управляемой авиационной ракеты "Молния" для ликвидации наземных целей, в частности для противодействия российскому флоту в Чёрном и Азовском морях. Он был продемонстрирован на выставке "Оружие и безопасность — 2019". Об этом сообщается на ютуб-канале "Обзор TV".

Ракетами планируют вооружить истребители Су-27 и Су-24М, состоящие на вооружении у украинских ВВС. По словам конструкторов, для этого потребуется минимальное переоборудование самолётов.

По заявлению военного эксперта Олега Жданова, средств защиты от "Молнии" практически нет. Это новое поколение противокорабельных ракет, которое развивает скорость свыше 2000 км/ч. В случае если пуск будет совершён успешно, гарантия попадания практически стопроцентная, подчеркнул Жданов.

Это оружие предназначено для противостояния Черноморскому флоту РФ и российским кораблям в Азовском море, однако, по словам экспертов, перспективы его применения зависят от международной обстановки.