СМИ: Авиакомпании США испытают Boeing 737 MAX для укрепления доверия пассажиров

Три американские компании — Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines — планируют совершить демонстрационные полёты на обновлённом лайнере Boeing 737 MAX перед возобновлением эксплуатации, которые не будут связаны с официальными вылетами компании Boeing и Федерального авиационного управления (ФАУ) США. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли.
Эта акция направлена на укрепление доверия пассажиров и заказчиков к самолёту, у них будет возможность убедиться в надёжности технических характеристик обновлённого воздушного судна. На борт будут приглашать пилотов, членов руководства, представителей заказчиков и журналистов. В связи с испытаниями возможна небольшая отсрочка начала эксплуатации самолёта Boeing 737 MAX, однако вид лайнеров в воздухе призван продемонстрировать их безопасность.
United Airlines и American Airlines изъяли самолёты из графиков воздушного сообщения до января 2020 года, Southwest Airlines — до февраля того же года.
Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек. Причиной произошедшего называют проблемы с конструкцией. После этих трагедий большинство мировых стран приняло решение о введении запрета на использование лайнеров 737 MAX. В сентябре Федеральное авиационное управление США (ФАУ) пригласило представителей стран, где эксплуатировался Boeing 737 MAX, неформально обсудить вопросы сертификации самолётов. Возобновление эксплуатации было запланировано не ранее 2020 года.
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