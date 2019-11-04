В США арестовали 63-летнюю учительницу, принуждавшую 17-летнего ученика к сексу

Правоохранительные органы США арестовали 63-летнюю учительницу Эмму Нил Огл за принуждение к сексу 17-летнего подростка. Об этом сообщает портал ABC13.

Уголовное дело против женщины завели после того, как обо всём рассказал сам потерпевший подросток.

По его словам, отношения с учительницей у него начались ещё весной текущего года.

На данный момент женщину отстранили от преподавательской деятельности на период расследования.

Ранее сообщалось, что в США приговорили к 20 годам заключения учительницу, соблазнившую 13-летнего школьника.