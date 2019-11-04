В США арестовали 63-летнюю учительницу, принуждавшую 17-летнего ученика к сексу

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Фото © Pixabay

Правоохранительные органы США арестовали 63-летнюю учительницу Эмму Нил Огл за принуждение к сексу 17-летнего подростка. Об этом сообщает портал ABC13.

Уголовное дело против женщины завели после того, как обо всём рассказал сам потерпевший подросток.

<p>Фото © <a href="https://abc13.com/63-year-old-teacher-accused-of-having-sex-with-student/5669121/" target="_blank">abc13</a></p>

По его словам, отношения с учительницей у него начались ещё весной текущего года.

На данный момент женщину отстранили от преподавательской деятельности на период расследования.

Ранее сообщалось, что в США приговорили к 20 годам заключения учительницу, соблазнившую 13-летнего школьника.

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