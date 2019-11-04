Бутина считает, что попала в тюрьму главным образом из-за гражданства России

Она подчеркнула, что никогда не пыталась повлиять на политику США, а не будь она россиянкой, её действия назвали бы развитием общественных связей.

Освободившаяся из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина уверена, что ей предъявили обвинения в основном из-за того, что она гражданка России. Об этом она заявила в интервью телекомпании CBS, которое было записано незадолго до её выхода на свободу.

Девушка подчеркнула, что судебная система в США подорвана, раз судья обвинила её в покушении на демократические институты Соединённых Штатов. Она добавила, что подобные утверждения в корне не верны, поскольку россиянка никогда не собирала конфиденциальную информацию за рубежом.

Бутина также прокомментировала заявления о том, что она якобы устанавливала связи с республиканцами с целью повлиять на политику США. Бывшая заключённая отметила, что если бы она не была гражданкой РФ, это называлось бы налаживанием общественных связей.

Журналистка телеканала задала вопрос, почему Мария интересовалась в 2016 году у тогда ещё кандидата в президенты Дональда Трампа о санкциях в отношении России. Девушка заявила, что снятие санкций было главной целью для каждого россиянина, которому небезразлична судьба его страны.

— Предельно ясно, что я стремлюсь к тому, чтобы наши две страны установили дружеские отношения. И я не имею в виду правительства, я имею в виду людей, — сказала Бутина. Она добавила, что никогда не стремилась влиять на американскую политику и приехала в Соединённые Штаты, чтобы перенять у страны опыт и сделать Россию лучше.

Ранее Мария Бутина сообщила, что планирует защищать права находящихся в заключении за границей россиян. Она также рассказала об ужасных условиях содержания в американской тюрьме.

Напомним, девушка была арестована в июле прошлого года по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. В апреле 2019 года россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы.