Четвёртое ноября встретит москвичей сильным ветром и небольшим дождём

Москвичей четвёртого ноября ждёт облачная погода с небольшим дождём и сильным ветром. Однако температура для ноября будет высокой — столбики термометров поднимутся до девяти градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В дневные часы в столице воздух прогреется до семи-девяти градусов тепла, а по региону температура составит от пяти до десяти градусов выше нуля. Ветер ожидается южный, 5–10 метров в секунду, местами порывы до 12–17 м/с. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

В Москве и области весь день четвёртого ноября будет действовать жёлтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.

Отмечается, что такой характер погоды и температура воздуха не изменятся как минимум до ночи на пятое ноября.