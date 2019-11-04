На Украине пьяный мужчина избил бездомного и стрелял в него — видео

Свидетельница произошедшего призывала садиста остановиться и вызвать скорую, но тот не прекратил издевательства.

В Киевской области произошло происшествие, поражающее своей жестокостью. Пьяный мужчина напал на бездомного с железной палкой и начал зверски избивать его. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в "Фейсбуке".

Инцидент произошёл возле подъезда одного из жилых домов города Ирпень. Потерпевший уже лежал на земле без движения, но этого садисту показалось мало, он несколько раз выстрелил из пистолета в направлении лежащего на земле потерпевшего.

Жуткую сцену засняла из окна свидетельница. Очевидно, женщина знакома с нападавшим, она называет его Русланом. Очевидица призывала прекратить издевательства и вызвать скорую, но тот не пожелал остановиться.

Бездомному чудом удалось выжить, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Обстоятельства произошедшего выясняются.