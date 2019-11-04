Стенограммы по делу об импичменте Трампа опубликуют в ближайшие пять дней

Стенограммы дачи показаний свидетелями по делу об импичменте президента США Дональда Трампа могут быть опубликованы в течение ближайших пяти дней. Об этом в эфире телеканала CBS сообщила демократ, член спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Джеки Спиер.

— Не знаю, будут ли они все опубликованы за один день, но они много расскажут американскому народу, — подчеркнула Спиер.

В свою очередь, Трамп призвал соратников по Республиканской партии опубликовать свои версии стенограмм показаний свидетелей. При этом он в очередной раз обвинил председателя спецкомитета Адама Шиффа в искажении июльской беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что причиной сложившейся ситуации послужил телефонный разговор Трампа с Зеленским. После этого конгресс США инициировал импичмент.