В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору тортов и пирожных

Важно обращать внимание не только на внешний вид, но и на состав изделия, срок и условия его хранения.

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать торты, пирожные и другие кондитерские изделия. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что, прежде чем покупать кондитерские изделия, нужно обратить внимание на то, в каких условиях они содержатся в точке реализации. Есть ли там проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины. Также стоит сверить условия хранения продукта, указанные на упаковке, с условиями в торговом зале, где он выставлен.

Покупать лучше кондитерские изделия местных производителей: если товар транспортируется издалека, то в него приходится добавлять больше консервантов — и для того, чтобы увеличить срок годности, и для того, чтобы сохранить внешний вид.

Для выявления вредных компонентов специалисты советуют внимательнее читать состав покупаемых изделий. Например, если в компонентах пирожных числятся меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, это значит, что натуральные компоненты в них заменены на искусственные. Такой состав способствует продлению срока хранения и улучшению товарного вида продукции, однако может навредить организму потребителя.

Важно также обращать внимание и на внешний вид товара, особенно мучных изделий. Не стоит брать упаковки с большим количеством поломанных печений или пряников.

В ведомстве пояснили, что торты и пирожные необходимо хранить при температуре от +2 до +6 градусов. При этом различаются сроки хранения продукции. Так, кондитерские изделия без отделки кремом можно хранить 72 часа, с белково-сбивным кремом, фруктовой отделкой или со сливочным кремом — 36 часов, а с заварным кремом или с кремом из взбитых сливок — всего до шести часов.

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