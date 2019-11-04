Косачёв усомнился в скором возобновлении межпарламентского диалога России и США

Тем не менее Косачёв отметил, что единичные встречи между российскими парламентариями и представителями американского сената происходят.

На данный момент перспективы возобновления межпарламентского диалога между Россией и США не просматриваются. Об этом журналистам заявил глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

— Перспектива пока не просматривается. В конгрессе практически единодушный антироссийский консенсус, — сказал Косачёв в Токио на полях "парламентской двадцатки".

Однако он добавил, что единичные встречи между российскими парламентариями и представителями американского сената всё же случаются, на них обсуждается вопрос возобновления сотрудничества — но такие сенаторы находятся в абсолютном меньшинстве.

В частности, он напомнил, что в августе 2019 года встречался с сенатором Майком Ли. Последний поддерживает возобновление межпарламентского диалога, однако за такими единичными актами поддержки не стоит "размораживание" отношений.

Ранее Константин Косачёв объяснил, почему некоторые американские сенаторы находятся в стоп-листе России.