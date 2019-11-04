Киргизия и Таджикистан договорились усилить меры безопасности на границе

Сейчас вдоль границы между этими государствами, общая протяжённость которой составляет 970 километров, находится 70 спорных участков.

Представители спецслужб и пограничных ведомств Киргизии и Таджикистана договорились об усилении мер безопасности на границе между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

— Основной темой встречи стало обеспечение безопасности в приграничных районах двух республик. Также обсуждено повышение эффективности межведомственного сотрудничества в борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма, — заявлено в сообщении.

Переговоры состоялись в городе Исфаре на севере Таджикистана. Также было достигнуто соглашение по делимитации и демаркации границы между Киргизией и Таджикистаном.

Делегацию от Киргизии на встрече возглавлял председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, а от Таджикистана — глава ГКНБ Саймумин Ятимов.

Сейчас вдоль границы между этими государствами, общая протяжённость которой составляет 970 километров, находится 70 спорных участков. Зачастую они выступают предметом конфликта местных жителей с обеих сторон.