Песков назвал показанный Путиным в Светлогорске кулак чудесной рекомендацией

Глава государства отметил, что зачастую просьбы выделить средства начинаются с одних сумм, а заканчиваются совершенно другими.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показанный во время беседы с директором калининградского парка "Куршская коса" в Светлогорске, "чудесно сформулированной рекомендацией". Об этом Песков заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия".

Напомним, что тогда глава государства показал директору парка кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку протяжённостью 41 километр. По словам президента, многие просьбы начинаются с одних сумм, а заканчиваются совсем другими.

1 ноября Путин провёл в Светлогорске Калининградской области заседание Госсовета, в рамках которого были затронуты и местные вопросы. Основной темой обсуждения стала ситуация в первичном звене здравоохранения. Президент назвал недостаточным его финансирование.